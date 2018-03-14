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Томичи несут цветы и игрушки в память о жертвах пожара в Кемерове 0 111

Двоих детей из Томска‍ опознали среди погибших при пожаре в кемеровском ТЦ 0 127

Еще 12 находятся в больнице

Движение в районе вокзала Томск-II ограничат на 2 дня 0 13

В Томске прооперируют детей с дефектами конечностей и лица 0 12

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Трезвый рейс. Как дистанционно контролировать состояние водителя?
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Битва за переселение. Дом жителя Томского района разваливается на глазах
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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 11. АиФ-Томск 14/03/2018

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